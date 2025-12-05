Katz desata un nuevo enfrentamiento con el jefe del Ejército de Israel tras rechazar sus últimos nombramientos

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (archivo) - Hannes P Albert/dpa - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha vuelto a desatar la polémica este viernes al rechazar los últimos nombramientos de altos cargos militares anunciados por el jefe del Ejército, Eyal Zamir, que ha propuesto el ascenso de unos 40 efectivos de las Fuerzas Armadas.

"Aquellos que prediquen la no violencia no servirán en las Fuerzas de Defensa de Israel. He informado al jefe del Estado Mayor mi rechazo al nombramiento del coronel German Giltman, uno de los líderes de Hermanos en Armas", ha explicado Katz en relación con una organización israelí formada por veteranos y reservistas.

Este grupo se sumó en el pasado a las protestas contra el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y ha pedido en el pasado la celebración de nuevas elecciones y el reclutamiento de los judíos ultraortodoxos.

"Cualquiera que predique y aliente el incumplimiento no servirá en las Fuerzas de Defensa de Israel y no será ascendido a ningún puesto", ha asegurado Katz, que ha hecho hincapié en que no aprobará ningún ascenso o nombramiento que no no haya superado su propia "revisión", tal y como ha indicado en un comunicado.

El coronel Giltman, que se retiró del Ejército en el año 2022, participó posteriormente en una rueda de prensa de Hermanos en Armas. Ahora, Zamir proponía su regreso a las Fuerzas Armadas para ocupar un puesto relevante en las Fuerzas Terrestres. No obstante, durante aquella rueda de prensa, el veterano afirmó que no estaba dispuesto a "servir en un lugar que no es una democracia", criticó al Gobierno y aseguró que estaba poniendo a los militares "ante un gran dilema".