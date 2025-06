Katz dice que los activistas de la Flotilla tendrán que ver un vídeo de los ataques del 7-O al llegar a Israel

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante un acto en Tel Aviv (archivo) - -/Israel Ministry of Defense/dpa - Archivo

El ministro de Defensa aplaude el abordaje "rápido y seguro" del 'Madleen' y carga contra "la antisemita Greta" y "sus compañeros que apoyan a Hamás"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha aplaudido este lunes el abordaje "rápido y seguro" del 'Madleen', un barco que forma parte de la Flotilla de la Liberad y que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y ha afirmado que los activistas detenidos tendrán que ver un vídeo sobre los crímenes cometidos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 una vez lleguen a puerto en Israel.

"Felicito a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por la toma rápida y segura del 'Madleen' para evitar que rompa el bloqueo y llegue a las costas de Gaza", ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha recalcado que ha dado orden al Ejército para que los detenidos vean "el vídeo de los horrores de la masacre del 7 de octubre cuando lleguen al puerto de Ashdod".

"Es apropiado que la antisemita Greta (Thunberg) y sus compañeros que apoyan a Hamás vean exactamente quién es el grupo terrorista al que apoyan y en cuyo nombre actúan, las atrocidades que cometieron contra mujeres, ancianos y niños y contra quién lucha Israel para defenderlos", ha manifestado.

El vídeo, de 43 minutos de duración, fue producido por el Ejército y ha sido mostrado a periodistas en el pasado. Así, contiene grabaciones sobre el asesinato de personas y otros actos cometidos por Hamás y otras facciones palestinas durante sus ataques del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

Asimismo, Katz ha subrayado en su mensaje que "las FDI continuarán con toda su firmeza moral su guerra contra los asesinos de Hamás hasta que sean sometidos, todos los rehenes sean liberados y la seguridad del Estado de Israel sea garantizada", en referencia a la ofensiva lanzada contra Gaza tras los citados ataques.

Poco antes, la Coalición de la Flotilla de la Libertad había denunciado el abordaje del 'Madleen' por parte de las tropas israelíes, después de denunciar un ataque con dron contra el barco durante su viaje hacia Gaza con la intención de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria en el enclave palestino, sumido en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva militar de Israel.

La organizadora de la Flotilla de la Libertad Huwaida Arraf ha calificado la detención de los voluntarios internacionales de "arbitraria (e) ilegal", por lo que ha pedido que termine "de inmediato". "Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo del 'Madleen'", ha asegurado la abogada palestino-estadounidense, alegando que éstos "no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha indicado en X que "todos" los pasajeros del 'Madleen' se encuentran "sanos y salvos", en un mensaje acompañado de imágenes en vídeo donde se ve a los voluntarios con chalecos salvavidas. "El 'show' ha terminado", ha señalado sobre lo que ha calificado de "yate selfie" y "yate de famosos", tras defender que el barco es en realidad "un truco mediático".

La Flotilla de la Libertad, que reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta, ha llevado a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en el año 2007. La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha cerca de 54.900 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.