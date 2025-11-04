Katz nombra a un antiguo abogado del Ministerio de Defensa nuevo fiscal militar de Israel

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha nombrado este martes a Itai Ophir, un antiguo abogado de la cartera que encabeza, como nuevo fiscal militar del país tras la salida de Yifat Tomer-Yerushalmi, que dimitió la semana pasada tras admitir su implicación en la filtración de un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país.

Katz, que ha confirmado la decisión en un comunicado emitido por su oficina, ha destacado que se trata de una elección de "gran importancia" dada la situación actual y tras los "graves incidentes registrados". "Teniendo esto en cuenta, es importancia que la persona elegida venga de fuera de la Fiscalía", ha aseverado.

"Es importante que la persona en cuestión tenga la cualificación necesaria y sea capaz de trabajar para limpiar la institución, rehabilitarla y organizarla en base a unos principios, con la prioridad de proteger a los soldados que luchan heroicamente en condiciones complicadas para la seguridad del Estado de Israel", ha aclarado.

En este sentido, ha instado a evitar "iniciar o formar parte de luchas que lleven a difamar a los soldados, que dañen su honor o que los expongan a la persecución en todo el mundo".

El ministro israelí ha recordado, a su vez, que es su "responsabilidad con las familias de los que sirven en el Ejército preservar su seguridad y su estatus como soldados". "Es lo que hago y trato de garantizar que todos los que creen en esto lo hagan así en el futuro", ha dicho.

La salida de la fiscal militar se produjo tan solo dos días después de que las fuerzas de seguridad anunciaran la apertura de una investigación por la filtración del vídeo, en el que se muestra cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad.

Tomer-Yerusahlmi afirmó la semana pasada que comenzó a preparar su carta de renuncia el jueves y matizó que la misiva fue entregada al jefe del Ejército, Eyal Zamir. Así, dijo ser "personalmente responsable" de la filtración del vídeo y explicó que aprobó la difusión del material en un intento de "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado".

El caso hizo saltar las alarmas y provocó críticas por parte de la cúpula militar ante lo que consideran un asunto que hace peligrar a las Fuerzas Armadas.