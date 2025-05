Katz prohíbe que el opositor Yair Golan sea llamado a la reserva por decir que Israel "mata bebés como pasatiempo"

El líder de Los Demócratas recuerda que "la última vez que vistió el uniforme" fue "rescatando" a civiles el 7 de octubre de 2023

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha ordenado al Ejército que no llame nunca a servir como reservista al líder del partido opositor Los Demócratas, Yair Golan, tras la polémica desatada esta semana después de que cargara contra el Gobierno israelí y afirmara que "un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo", algo que el titular de la cartera ha tildado de "libelo de sangre".

Así, ha afirmado que Golan, quien tiene el rango de mayor-general y quien llegó a ser jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército entre 2014 y 2017 tras ocupar diversos altos cargos en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante los años previos, tendrá prohibido desde ahora vestir de uniforme y entrar en bases militares.

"Las graves afirmaciones de Golan serán usadas por los enemigos de Israel para seguir abriendo procedimientos judiciales contra soldados de las FDI en todo el mundo y pidiendo a los tribunales, también los internacionales, que los arresten y les arrebaten su libertad", ha dicho a través de un mensaje en su cuenta en la red social X.

"Como ministro de Defensa, responsable del bienestar de los soldados, no puedo ignorar esto", ha señalado, antes de afirmar que "no hay cabida para la gente como Golan en la vida pública". "Espero que todos los representantes públicos, a izquierda y derecha, le condenen y se distancien de su conducta", ha apuntado.

Katz ha anunciado además que apoyará el proyecto de ley presentado ante el Parlamento, en el que la coalición gubernamental cuenta con mayoría, para autorizar al ministro de Defensa a arrebatar el rango a oficiales en la reserva por afirmaciones y comportamientos "de este tipo".

Golan ha respondido inmediatamente al anuncio de Katz recordando que "la última vez que vistió el uniforme de las FDI fue el 7 de octubre (de 2023)", en referencia a los ataques perpetrados ese día por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

"Fui al sur para rescatar a civiles tras el horrible fallo de seguridad de su Gobierno", ha dicho en un mensaje dirigido a Katz en su cuenta en X. "Prometo que seguiré haciendo todo lo posible por Israel y su seguridad, y estoy seguro de que usted seguirá adulando a (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y su máquina de veneno", ha remarcado.

El opositor señaló el martes en una entrevista concedida a la emisora pública israelí, Kan, que "Israel está en camino de convertirse en un Estado paria, como Sudáfrica lo fue (durante el Apartheid), si no volvemos a comportarnos como un país en sus cabales". "Un país cuerdo no combate contra civiles, no asesina a bebés como pasatiempo y no se fija como objetivo el expulsar a la población", agregó.

Las palabras de Golan llevaron al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a acusarle de propagar "libelos de sangre" y de "incitación contra los heroicos soldados y contra el Estado de Israel". "Las FDI son el Ejército más moral del mundo y nuestros soldados combaten en una campaña por nuestra propia existencia", resaltó.

A las críticas se sumaron numerosos ministros, entre ellos los de Seguridad Nacional, Defensa y Exteriores, así como varios altos cargos opositores, que se han distanciado de las declaraciones de Golan, han defendido la labor del Ejército en el marco de la ofensiva contra Gaza e incluso le han pedido que se retracte y se disculpe, algo que se ha negado a hacer argumentando que sus críticas van dirigidas al Ejecutivo y no a las FDI.