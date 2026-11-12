Katz subraya que el Gobierno no necesita permiso de "la oposición" para lanzar operaciones tras las elecciones

Archivo - Imagen de archivo del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. - Hannes P Albert/dpa - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha subrayado este jueves que el actual Gobierno, en funciones tras las elecciones legislativas del 27 de octubre, no necesita permiso de los partidos opositores para llevar a cabo operaciones militares, después de que el candidato designado para formar el nuevo Ejecutivo, Gadi Eisenkot, haya reclamado a las autoridades que no emprendan "maniobras peligrosas".

Así, ha recalcado en un mensaje publicado en redes sociales tras las declaraciones de Eisenkot, quien trabaja para intentar ensamblar el nuevo Ejecutivo, que las autoridades "no necesitan la aprobación de la oposición ni de ninguna autoridad legal" para dar órdenes al Ejército para que lleven a cabo operaciones en la Franja de Gaza, Líbano, Siria o Cisjordania.

"Respecto a Irán, hemos demostrado tanto determinación como buen criterio, en plena coordinación con las FDI, y así seguirá siendo, según lo exijan las circunstancias", ha manifestado Katz, quien ha subrayado que "la seguridad de Israel no está en una fase de transición ni a la espera de los procesos políticos que se desarrollan paralelamente".

Así, ha hecho hincapié en que "existe un único primer ministro y un único ministro de Defensa que imparten directrices a las FDI, así como un Gobierno unificado responsable de la toma de decisiones en materia de seguridad de Israel y de la protección de sus ciudadanos".

Katz ha insistido en que todo esto está "por supuesto, sujeto a la supervisión establecida y necesaria" sobre las acciones militares que acometa el Ejército. "Así ha sido hasta ahora, y así seguirá siendo en el futuro", ha zanjado el titular de la cartera de Defensa de Israel.

Horas antes, Eisenkot envió una carta al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, en la que le exige la máxima "cautela y responsabilidad" y le advierte contra la adopción de decisiones de seguridad o el despliegue de las Fuerzas Armadas impulsados por "intereses ajenos" o políticos en pleno proceso de transición tras las últimas elecciones, en las que el bloque del líder del Likud perdió la mayoría parlamentaria.

En este sentido, recordó a Netanyahu que ejerce como jefe de Gobierno interino "sin contar con la confianza de la Knesset", tras recabar únicamente el respaldo de 46 parlamentarios en las consultas presenciales frente a los 67 apoyos que ha reunido su candidatura, al tiempo que advirtió de que "el despliegue de las fuerzas de seguridad en ausencia de una amenaza directa, inmediata y urgente podría tener consecuencias devastadoras para la democracia israelí y para la confianza del público en las instituciones".

Por último, instó a Netanyahu a "ejercer la moderación" y frenar "maniobras peligrosas" que tengan como objetivo entorpecer la conformación de un nuevo Gabinete, antes de pedir al mandatario en funciones que no sitúe a las cúpulas del estamento militar y de Inteligencia en un "conflicto legal" entre el cumplimiento de las órdenes que reciben y el deber de velar por la seguridad del Estado.

En esta línea, el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman --miembro del bloque opositor encabezado por Eisenkot y principal favorito a encabezar el comité de Exteriores y Defensa del Parlamento de Israel--, ha advertido al Gobierno de Netanyahu contra adoptar decisiones que pudieran arrastrar al país a una guerra.

"Advierto de que un Gobierno interino no está autorizado a tomar decisiones que puedan arrastrar a Israel a una guerra sin supervisión parlamentaria y sin el consentimiento pleno de todas las instancias de seguridad", ha dicho en redes sociales. "Recalco, todas las instancias de seguridad", ha zanjado.