Katz tilda a Erdogan de "sultán de papel" y le "aconseja" que "deje de jugar con Israel"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en Ankara (archivo) - -/Turkish Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha tildado este jueves al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de "sultán de papel" y le ha "aconsejado" que "deje de jugar con Israel", tras acusarle de verter un "discurso antisemita" durante su intervención ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

"Erdogan es un 'sultán de papel'. Fuerte en los discursos incendiarios y antisemitas, pero débil en la acción. Le aconsejo que deje de jugar con Israel", ha dicho, antes de agregar que "el Estado de Israel es fuerte y sabe cómo cuidarse". "No somos los kurdos o los indefensos de los que abusa en Turquía", ha advertido.

Así, ha criticado el discurso del presidente turco ante la ONU y ha cargado contra él por "acusar de nuevo a Israel de ser responsable del hecho de que 'Gaza sea el campo de concentración más inhumano de nuestros tiempos'", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

"El hombre que acoge y financia a los asesinos y violadores de Hamás acusa a Israel por actuar en legítima defensa contra esa organización terrorista", ha apuntado. "Erdogan sabe pronunciar discursos y fantasear con restablecer el Imperio otomano, pero a la hora de la verdad demuestra ser un 'sultán de papel'", ha reiterado.

"Nunca ha respondido a los misiles que Irán disparó contra territorio turco y, aunque firmó un Acuerdo de La Meca para defender a Arabia Saudí, cuando los hutíes lanzaron misiles contra la ciudad de La Meca, y se requirió su intervención, simplemente desapareció", ha zanjado.

Erdogan afirmó el martes durante su discurso ante la ONU que "durante los últimos tres años, 74.000 hermanos y hermanas en Gaza, la mayoría niños y mujeres, han caído víctimas del terrorismo de Estado de Israel". "El pueblo de Gaza aún está buscando a sus seres queridos entre los escombros", denunció.

"Niños inocentes que han perdido brazos y piernas en ataques israelíes intentan asistir a la escuela y aferrarse a la vida gracias a prótesis de madera. En los hospitales de Gaza, más del 70% de los generadores están actualmente fuera de servicio debido a la escasez de combustible", resaltó.

"Incluso tras el alto el fuego logrado gracias a los esfuerzos del presidente (estadounidense, Donald) Trump y a las contribuciones de diversos países, la cifra de gazatíes fallecidos ha superado los 1.500", recordó, al tiempo que afirmó que "aunque el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aceptado pasar a la segunda fase del plan de paz, el Gobierno israelí se niega a detener la ocupación".