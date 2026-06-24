Kenia aprueba cargos por asesinato contra las estudiantes detenidas por el incendio en una escuela femenina

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kenia han aprobado los cargos por asesinato contra varias estudiantes detenidas por su implicación en un incendio en una escuela femenina en el condado de Nakuru, suceso que se saldó con 16 muertos, según ha confirmado la Dirección de la Fiscalía Pública (DPP).

El organismo ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que ha aprobado los cargos contra los detenidos tras "un análisis cuidadoso de las pruebas", antes de afirmar que "los sospechosos harán frente a 16 cargos de asesinato a raíz de este incidente".

"La Fiscalía expresa su profunda preocupación por el reciente aumento de incidentes de incendio provocado y otros actos delictivos relacionados en instituciones educativas de todo el país", ha señalado, antes de recalcar que "las personas declaradas culpables de tales delitos serán condenadas conforme a la ley".

Asimismo, ha expresado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas de "este trágico incidente" y ha destacado su compromiso a la hora de "garantizar la justicia mediante un proceso judicial justo, imparcial y basado en pruebas", así como para "defender el Estado de derecho, proteger el interés público, promover la administración de la justicia y garantizar la rendición de cuentas".

La Policía keniana anunció a finales de mayo la detención de ocho estudiantes sospechosas de planificar y provocar el incendio en la Academia Femenina Utumushi, en la localidad de Gilgil (centro), mientras que el Ministerio de Comunicación confirmó la disolución del consejo directivo del centro "por no garantizar el cumplimiento del manual de seguridad escolar y el reglamento de educación básica".

En el momento del incendio, un total de 808 personas se encontraban en las instalaciones educativas. Además de las 16 fallecidas, al menos 79 alumnas resultaron heridas, en medio de un aumento de estos sucesos en Kenia, con más de 35 incendios provocados en escuelas en lo que va de año.