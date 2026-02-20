Kenia desarticula un supuesto plan de Al Shabaab para atentar en Nairobi durante el Ramadán

Archivo - Un vehículo de la Policía de Kenia en la capital, Nairobi (archivo) - Europa Press/Contacto/James Wakibia - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kenia han anunciado este viernes la desarticulación de un supuesto plan del grupo terrorista somalí Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, para perpetrar un atentado de gran envergadura en la capital, Nairobi, durante el mes de Ramadán, que empezó el jueves y terminará el 20 de marzo.

La Policía keniana ha indicado que el objetivo eran varias zonas densamente pobladas de la ciudad, con el objetivo de causar numerosas víctimas, antes de agregar que los sospechosos planificaron además secuestrar a ciudadanos extranjeros, sin dar más detalles al respecto.

Así, ha manifestado que la operación fue lanzada a raíz de una información de Inteligencia sobre una supuesta red terrorista que operaba en un campamento de refugiados en Garissa, cerca de la frontera con Somalia, lo que permitió localizar un arsenal de armas que tenía Nairobi como destino, según ha informado el diario keniano 'The Star'.

Entre las armas incautadas figuran cinco fusiles de asalto tipo Kalashnikov, munición, pistolas, granadas y explosivos, además de narcóticos. Por ahora no han trascendido detalles sobre el número de detenidos y Al Shabaab no se ha pronunciado sobre un supuesto plan para atentar en Nairobi.

Al Shabaab ha perpetrado durante los últimos años numerosos atentados en Kenia y contra militares kenianos desplegados en Somalia como parte de una misión regional para combatir al grupo, que controla diversas zonas del territorio somalí.