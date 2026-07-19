Kenia restringe el acceso a la web presidencial tras un ciberataque con una demanda de rescate en bitcoins

Archivo - El presidente de Kenia, William Ruto - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kenia ha confirmado un incidente de ciberseguridad que ha afectado al sitio web oficial de la Presidencia, después de que la página fuese alterad con mensajes contra el presidente, William Ruto, y una exigencia de pago en criptomonedas para evitar la supuesta publicación de información sensible, según han informado las autoridades del país africano.

El Ministerio de Información, Comunicaciones y Economía Digital ha explicado en un comunicado que, tras detectar el incidente, la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) activó los protocolos de repuesta previstos y decidió restringir temporalmente el acceso al portal presidencial para facilitar el trabajo de los expertos.

"Como medida de precaución, el acceso al sitio web presidencial se restringió temporalmente para facilitar la contención, el análisis forense y los esfuerzos de restauración", ha señalado el titular de esta cartera, William Kabogo Gitau.

Las autoridades han asegurado que, por el momento, "no hay evidencia de acceso no autorizado a datos sensibles, exfiltración de datos o pérdida de información" y han recalcado que los sistemas gubernamentales y los servicios digitales del país continúan siendo "seguros y operativos".

UNA PETICIÓN DE RESCATE DE 280.000 EUROS EN BITCOINS

Según el diario keniano 'Daily Nation', los responsables del ataque modificaron la página principal del sitio web para incluir mensajes despectivos dirigidos a Ruto, una dirección de un monedero de bitcoin y una petición de rescate de cinco bitcoins, equivalentes a unos 280.000 euros al cambio actual. Los atacantes amenazaban además con divulgar información no especificada si sus exigencias no eran atendidas.

El mensaje que aparecía en la web advertía, según el citado medio, lo siguiente: "Este es el tercer mensaje que te enviamos; antes de que filtremos toda la información sobre ti, realiza un pago de cinco bitcoins a la billetera de Bitcoin...".

Así las cosas, el Ministrio ha indicado que la Autoridad TIC está trabajando junto a otros organismos públicos y socios técnicos para esclarecer el origen del incidente mediante una investigación forense, a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque.

Este ciberataque se suma a otros episodios similares registrados en Kenia en los últimos años. En noviembre de 2025, varias páginas de ministerios y organismos públicos quedaron temporalmente fuera de servicio tras sufrir ataques informáticos, mientras que en 2023 la plataforma gubernamental 'eCitizen' también fue objeto de un ciberataque que afectó a miles de servicios públicos. Asimismo, Interpol advirtió en junio de 2025 de un fuerte incremento de la ciberdelincuencia en África Oriental y Occidental, con Kenia entre los países más afectados por este tipo de incidentes.