Kim Jong Un confirma la muerte de otros nueve soldados norcoreanos que prestaban servicio en Rusia

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha confirmado el fallecimiento de nueve soldados del Ejército Popular de Corea (KPA, por sus siglas en inglés) que prestaban servicio junto a las Fuerzas Armadas rusas en la guerra con Ucrania, en el marco de la cooperación entre Pyongyang y Moscú, que han registrado un acercamiento notable durante los últimos años.

"Salvo la desgarradora pérdida de nueve vidas, todos los oficiales y soldados del regimiento han regresado a la patria, y les expreso mi agradecimiento por ello", ha expresado Kim durante su intervención --recogida por la agencia oficial KCNA-- en la ceremonia de bienvenida de la Unidad de ingenieros del Ejército norcoreano en el extranjero.

Kim ha dicho sentirse "realmente orgulloso de (esas) filas de soldados leales y de su poderosa unidad de combate", el 528º Regimiento de Ingenieros del Ejército Popular de Corea, a los que ha alabado por su conducta "heroica" durante los 120 días que han estado desplegados en el extranjero por orden del gobernante Partido de los Trabajadores.

"Ningún otro ejército podría imitar la ennoblecedora mentalidad ideológica de nuestro personal militar, que considera una fuente de honor en lugar de la muerte sacrificarse por su país", ha continuado Kim, subrayando que "los villanos armados de Occidente" no han podido contra el "heroísmo masivo" de las tropas norcoreanas, pese a contar "con el armamento militar más moderno".

En total, las Fuerzas Armadas del Corea del Norte habrían sufrido en su despliegue de la región rusa de Kursk más de 6.000 bajas entre fallecidos y heridos, según una "muy probable" estimación lanzada a finales de octubre por los servicios de Inteligencia de Reino Unido. En cifras, este dato supondría más de la mitad de los 11.000 militares que el régimen de Kim Jong Un envió en un primer momento para ayudar a su aliado ruso en la lucha contra Ucrania.

Pyongyang envió a estas tropas para contribuir a la defensa rusa tras la incursión militar ucraniana en la región de Kursk. El despliegue militar se limitó ya desde un primer momento a territorio de Rusia, si bien el grado de implicación y la labor de los efectivos norcoreanos ha ido variando con el tiempo.

Los expertos asumen que Corea del Norte intentará sacar partido de las "oportunidades" que ofrece el conflicto a la hora de mejorar su propia capacidad militar, también en lo que representa la utilización y el despliegue de drones en operaciones reales de combate, como habría ocurrido con su supuesta colaboración en bombardeos sobre la región ucraniana de Sumi.