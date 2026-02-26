Kim Jong Un no ve razón para no haber entendimiento con EEUU "si retira su hostilidad" hacia Pyongyang

El dirigente norcoreano, Kim Jong Un - Europa Press/Contacto/KCNA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dirigente norcoreano, Kim Jong Un, ha confirmado este jueves su disposición a entenderse con las autoridades de Estados Unidos si estas "respetan la posición" del país asiático y "retira su política hostil" hacia este.

"Nos prepararemos plenamente para la confrontación con Estados Unidos en el futuro, como ahora (...) Sin embargo, si Estados Unidos respeta la posición actual de nuestro Estado, especificada en la Constitución de la República Democrática Popular de Corea (RPDC), y retira su política hostil hacia Corea del Norte, no hay razón para que no podamos llevarnos bien con Estados Unidos", ha asegurado al término del noveno congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC).

Al hilo, el también secretario general del partido único ha considerado que el futuro de las relaciones entre Pyongyang y Washington "dependen enteramente de la actitud" del país norteamericano, por lo que ha advertido de que si la Administración estadounidense "no se desvía de las prácticas habituales" hacia Corea del Norte, se encontrará con su "respuesta proporcional". "Existen suficientes medios y métodos para ello", ha aseverado.

En este sentido, ha reiterado que las autoridades norcoreanos están listas tanto para la "coexistencia pacífica o (la) confrontación eterna". "Esa elección no la tomamos nosotros", ha apuntado en una nota recogida por la agencia de noticias estatal KCNA.

Con todo, Kim ha denunciado el "habitual carácter violento y autoritario" del Gobierno ahora dirigido por Donald Trump, cuya política "está produciendo un cambio significativo en el orden internacional existente y en (...) el multilateralismo, y se están reevaluando los estándares de justicia y el valor de la fuerza".

"Las prácticas arbitrarias estadounidenses que generan controversia e inquietud en el mundo no son nuevas para nosotros, ya que son solo la continuación y extensión de las prácticas deshonestas y hegemónicas que siempre hemos presenciado", ha señalado, al tiempo que ha apuntado a una situación "cada vez más caótica e impredecible" en el mundo debido a las decisiones del mandatario republicano y su gabinete.