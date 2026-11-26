Archivo - El líder norcoreano, Kim Jong Un - -/KCNA/KNS/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha reivindicado este jueves la lealtad y la disciplina en una carta dirigida a la conferencia de líderes de las bases del Partido del Trabajo de Corea, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de "unificarse" bajo una "única ideología".

Así, ha destacado la importancia de "consolidar todas las células del partido en unas que compartan una única voluntad, mantengan la firmeza en su fe revolucionaria y sus obligaciones", según ha recogido la agencia de noticias KCNA.

La misiva ha sido entregada por altos cargos del Gobierno a la Séptima Conferencia de Secretarios de Células del partido, la cual ha tenido lugar esta semana con el objetivo de debatir "lograr objetivos políticos establecidos". Así, ha descrito el congreso como "clave" del partido.

Kim ha instado a convertir estas ramas en "poderosas organizaciones de vanguardia que apliquen de forma incondicional y perfecta las decisiones del partido", especialmente en materia ideológica, tecnológica y cultural.

El evento ha sido descrito así como una "ocasión política significativa" para "reforzar las bases del partido y la unidad de ideología y voluntad, así como para aplicar las decisiones adoptadas anteriormente durante los congresos" de la formación, que revisó sus estatutos en el 8º congreso, celebrado en 2021.