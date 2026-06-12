Kim reafirma la alianza entre Corea del Norte y Rusia en una carta enviada a Putin

Archivo - Imagen de archivo del líder norcoreano, Kim Jong Un, junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha reafirmado este viernes la alianza entre Pyongyang y Moscú en una carta enviada al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha recalcado su "apoyo incondicional" al país en pleno acercamiento entre ambos y a medida que avanza la invasión de Ucrania.

Kim ha trasladado a Putin sus "felicitaciones más cálidas" por el Día de Rusia. "Los dos países han reforzado y desarrollado de forma sincera sus relaciones de camaradería y confianza, lo que permite abrir un nuevo capítulo del a historia", según ha recogido la agencia de noticias KCNA.

En este sentido, ha atribuido el creciente vínculo entre las partes al cumplimiento de sus respectivas obligaciones en virtud del tratado de asociación estratégica integral firmado en la cumbre de junio de 2024, un pacto que fue duramente criticado por la comunidad internacional.

"Es mi voluntad y postura, y la del Gobierno de Corea del Norte, apoyar plenamente las políticas internas y externas de Moscú y permanecer siempre integrados en la Federación Rusa", ha apuntado en su misiva, que fue previamente entregada al embajador de Corea del Norte en Rusia, Sin Hong Chol.