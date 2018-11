El Kremlin confía en que Putin y Trump se reúnan en Argentina a pesar del aviso del estadounidense

Publicado 28/11/2018 10:56:52 CET

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha asegurado este miércoles que la reunión del mandatario ruso, Vladimir Putin, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G20 en Buenos Aires sigue preparándose y ha confiado en que se celebre, a pesar del último aviso del mandatario norteamericano.

"Los preparativos continúan. El encuentro está acordado, no tenemos ninguna otra información de nuestros colegas estadounidenses", ha dicho Peskov, en declaraciones a la prensa, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

El portavoz de la Presidencia rusa ha dicho que su Gobierno "tomó nota" de las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de cancelar la reunión con Putin en Argentina en respuesta al incidente en el que la Guardia Costera rusa apresó a tres barcos ucranianos y a su tripulación en el mar de Azov.

"También tomamos nota del anuncio hecho ayer (martes) por mi homóloga de la Casa Blanca (Sara Sanders), quien dijo que Trump tenía previsto mantener una serie de reuniones, incluyendo con Putin", ha concluido Peskov.

El martes, Trump advirtió de que podría cancelar su reunión con el mandatario ruso tras el incidente en el mar de Azov. "Quizá no tendré el encuentro, quizá no tendré el encuentro. No me gusta esa agresión. No quiero esa agresión para nada", manifestó, en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Washington Post'.