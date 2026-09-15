El Kremlin considera "una muy buena idea" la propuesta de Trump para una tregua energética entre Rusia y Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre de los BRICS celebrada en India en septiembre de 2026 (archivo) - Kristina Solovyova/Kremlin /dpa

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha destacado este martes que la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una tregua entre Rusia y Ucrania en los ataques contra infraestructura supone "una muy buena idea", después del repunte de este tipo de ataques durante las últimas semanas, en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

"En general, consideramos que esto es una muy buena idea, una buena iniciativa", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'. "Estamos en contacto con los estadounidenses. Siempre estamos del lado de las soluciones pacíficas", ha subrayado.

Así, ha destacado que esta tregua podría facilitar una operación total en las refinerías rusas, si bien ha manifestado que, por sí sola, no solucionará los problemas de suministro de los mercados globales, algo que pasa por retirar las restricciones a los suministros e Moscú y garantizar la seguridad de los petroleros.

Trump anunció el lunes que Ucrania y Rusia habían aceptado dejar de atacar la infraestructura energética del otro. "Ucrania ha accedido a no atacar objetivos de la energía rusa. ¡Rusia ha accedido a hacer lo mismo!", indicó el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras ello, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó la disposición de Kiev a cesar los ataques contra la infraestructura energética y también sobre el sector de la alimentación y "otras infraestructuras críticas", siempre y cuando Moscú haga lo propio "genuinamente".