El Kremlin evita pronunciarse sobre el derribo de drones rusos en Polonia durante un ataque contra Ucrania

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin (archivo) - Mikhail Metzel / Zuma Press / ContactoPhoto

Moscú dice que "las cúpulas de la UE y la OTAN acusan diariamente a Rusia sobre provocaciones"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha eludido este miércoles pronunciarse sobre las denuncias de Polonia por el derribo de varios drones del Ejército ruso en su espacio aéreo en el marco de una nueva oleada de ataques contra Ucrania y ha dicho que por ahora no ha habido contactos con Varsovia para abordar la situación.

"No queremos hacer comentarios de ningún tipo sobre esto. No es de nuestra competencia. Es prerrogativa del Ministerio de Defensa ruso", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha recalcado que "hasta donde sabe" no ha habido peticiones formuladas por Polonia para iniciar contactos.

Asimismo, ha manifestado que "las cúpulas de la Unión Europea (UE) y la OTAN acusan diariamente a Rusia sobre provocaciones, la mayoría de las veces sin siquiera intentar presentar argumento alguno", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.

El propio Tusk ha hablado de "noche dramática" en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos y ha resaltado que "lo más probable" es que se trate de "una provocación a gran escala". Además, ha asegurado que Polonia está en contacto con la OTAN para "actuar e el futuro de una forma tan efectiva como esta noche ante este tipo de amenaza".