El Kremlin expresa su "profunda decepción" por los ataques de EEUU a Irán tras los "avances" en la negociación

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha manifestado este lunes sentir una "profunda decepción" por el discurrir de los acontecimientos entre Washington y Teherán, después de que en los días previos a los ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán las informaciones sobre la negociación hablarán de "avances significativos".

"Se puede hablar de una profunda decepción porque, a pesar de la información que llega sobre avances significativos en estas negociaciones, la situación se ha deteriorado hasta el punto de una agresión abierta", ha declarado el portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, en declaraciones a la prensa.

Días antes las delegaciones de Estados Unidos e Irán se habían reunido en Ginebra con la intermediación de Omán, que destacó "una apertura sin precedentes" entre las partes para intentar alcanzar "un acuerdo justo" sobre el programa nuclear iraní y anunció un nuevo encuentro en Viena la próxima semana.

Por otra parte, Peskov ha hecho saber que Rusia se mantiene en "contacto constante" con las autoridades iraníes y con las de los países afectados por esta nueva fase del conflicto, incluidos los estados del Golfo Pérsico, ha precisado.

Oriente Próximo vive la tercera jornada de ataques cruzados entre las fuerzas israelíes y estadounidenses e Irán, en una noche en la que se han registrado explosiones en distintos puntos del Golfo Pérsico, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares.

Estados Unidos lanzó una ofensiva sorpresa el sábado junto a Israel para forzar un cambio de gobierno en Teherán, que acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, una operación a la que Irán ha respondido atacando a Israel e intereses militares estadounidenses en países del Golfo.