China condena el asesinato de Jamenei, que tacha de "atropello" a la Carta de Naciones unidas

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de China ha condenado este lunes el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de bombardeos estadounidense e israelí iniciada el sábado sobre Irán, lo que ha tachado de "grave violación" de la soberanía del país centroasiático y un "atropello" a los valores de la Carta de Naciones Unidas.

"El ataque y asesinato del líder supremo de Irán constituye una grave violación de la soberanía y la seguridad de Irán, un atropello a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas fundamentales de las relaciones internacionales", ha afirmado en rueda de prensa un portavoz de la cartera diplomática china.

El Ministerio dirigido por Wang Yi ha manifestado así que "se opone firmemente y condena enérgicamente" la muerte de Jamenei, por lo que ha instado al cese "inmediato de las operaciones militares, a evitar una mayor escalada de tensiones y a salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad en Oriente Próximo".

El propio ministro ha condenado horas antes el "inaceptable asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación a un cambio de régimen", recordando que constituyen "violaciones del Derecho Internacional", y ha reclamado por ello un "frente conjunto" a nivel internacional contra las "acciones unilaterales".