El Kremlin niega que hablara con EEUU sobre flexibilizar sanciones a cambio de liberar presos

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Булкин Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha negado que la posibilidad de rebajar las sanciones de Estados Unidos a cambio de liberar ciertos "presos políticos" haya sido planteada por los primeros contactos entre representantes de ambos países, como paso previo a conversaciones más profundas para relanzar un proceso diplomático estancado.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que esta cuestión no ha podido siquiera ser tratada de esa forma porque Rusia niega "categóricamente" tener "presos políticos" y plantearlo así "es completamente inapropiado".

Del mismo modo, ha negado que se haya planteado ninguna flexibilización de las sanciones a cambio de liberar o intercambiar prisioneros.

No obstante, Peskov ha recordado que en el pasado se han dado ya "diversos intercambios de prisioneros" y no ha descartado que en el futuro se puedan seguir produciendo. "Nuestros servicios de Inteligencia siguen manteniendo contactos regulares sobre este asunto", ha dicho, según recoge la agencia Interfax.

El desmentido de Moscú llega después de que la revista 'The Atlantic' publicara en los últimos días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó esta propuesta de su enviado especial, John Cole, en un intento por destrabar las relaciones, más allá de las conversaciones relacionadas con la guerra de Ucrania.