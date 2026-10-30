El Kremlin asegura que Putin "cogerá el teléfono" si llaman Macron o Merz: "Está abierto al diálogo con todos"

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una fotografía de archivo - Kristina Solovyova/Kremlin /dpa - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha recalcado este viernes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "está abierto al diálogo con todos", incluidos su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en medio del impulso diplomático para intentar alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania, escenario de una invasión rusa desde finales de febrero de 2022.

"Cogerá el teléfono. Desde luego, está abierto al diálogo con todos", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones al canal del periodista ruso Alexander Yunashev, tras ser preguntado sobre si Putin respondería a una llamada telefónica por parte de líderes como Macron o Merz.

En lo relativo a una posible conversación con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Peskov ha sostenido que "nadie ha llamado aún" a Putin para hablar, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Las palabras de Peskov han llegado un día después de que Yuri Ushakov, asesor de Putin, recalcara que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, pueden contar con que el presidente ruso responderá si quieren llamarle, después de la conversación telefónica que mantuvieron recientemente, la primera entre el inquilino del Kremlin y un líder europeo en más de un año.

La citada conversación telefónica a tres bandas tuvo lugar al hilo de la cumbre de la semana pasada en la capital de Noruega, Oslo, y el posterior desplazamiento a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso con Putin, con una nueva iniciativa sobre la mesa para intentar desatascar el proceso de negociaciones y avanzar hacia la paz.