El Kremlin sostiene que algunos políticos en Ucrania buscan "pescar en aguas revueltas" pidiendo elecciones

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Peter Kovalev

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha asegurado este jueves que ciertos políticos en Ucrania buscan "pescar en aguas revueltas" pidiendo que se convoquen nuevas elecciones a pesar del contexto bélico vigente, un viejo debate planteado desde Moscú y al que ahora se ha sumado al exministro ucraniano de Defensa Mijailo Fedorov, quien salió por la puerta de atrás en la última remodelación de gobierno del presidente Volodimir Zelenski en medio de choques con los mandos militares.

"El régimen de Kiev y el panorama casi político que lo rodea distan mucho de ser monolíticos. Vemos que muchos de ellos intentan, como es natural, pescar en aguas revueltas", ha valorado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

"Algunos intentan invocar la democracia y las normas democráticas, mientras que otros ni siquiera lo intentan", ha apuntado Peskov, quien ha subrayado la postura de Moscú crítica con Zelenski, informa TASS.

Esta semana, el exministro de Defensa planteó la necesidad de convocar elecciones en Ucrania ante la crisis de gobernanza y credibilidad de las instituciones, pringadas en numerosos casos de corrupción, uno de los últimos salpicando a personas del círculo más cercano del propio presidente Zelenski.

La postura de Moscú para cuestionar la legitimidad de Zelenski se basa en lo establecido en la propia Constitución de Ucrania, en uno de cuyos artículos se lee que el mandato presidencial culmina cada cinco años. En caso de no poder celebrar elecciones por la guerra, el cargo debería ir a parar al presidente del Parlamento.