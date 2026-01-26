El Kremlin valora "positivamente" que los contactos con Ucrania y EEUU en Abu Dabi arrancaran "de forma constructiva"

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin en noviembre de 2025 (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este lunes que valora "positivamente" el hecho de que los contactos entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos (EAU) hayan arrancado "de forma constructiva", si bien ha declinado hacer una valoración sobre unas conversaciones sobre "un asunto muy complejo", en el marco de los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

"No puedo dar una valoración. Sería un error esperar resultados significativos de estos contactos iniciales", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Es un asunto muy complejo, con asuntos complejos en la agenda", ha sostenido, si bien ha recalcado que "el hecho de que estos contactos hayan arrancado de forma constructiva puede ser valorado de forma positiva".

"Aún queda mucho trabajo por delante", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "no puede decirse que hubiera un ambiente amistoso" durante los contactos. "Eso es algo improbable en esta etapa, pero si se intenta lograr algo a través de las negociaciones, hay que comunicarse de forma constructiva", ha argüido, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha destacado que no hay que esperar "grandes resultados" de lo que son "unos primeros contactos", antes de incidir en que el asunto territorial es parte de lo pactado entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, en su cumbre de agosto en Alaska y un asunto de gran importancia para Moscú en el marco de este diálogo.

"No es un secreto (...) que el asunto territorial, que es parte de la 'fórmula de Anchorage', es de una importancia fundamental para Rusia", ha remarcado Peskov, quien ha hecho hincapié en que Putin "recibe constantemente informes directos de parte de los negociadores". "Ya veremos cómo se desarrolla la situación", ha reseñado.

En esta línea, ha adelantado que se espera que los contactos continúe en Abu Dabi durante esta semana, si bien ha matizado que "no puede decir ahora mismo la fecha", tras unos primeros contactos celebrados durante las jornadas del viernes y el sábado.

Peskov ha puntualizado además que una conversación telefónica entre Putin y Trump no está por ahora en la agenda, si bien los canales diplomáticos están abiertos para coordinarla, en caso de ser necesaria. "No hay una conversación en agenda en estos momentos, pero se están coordinando muy rápidamente", ha apostillado.