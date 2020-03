Kurti cesa al ministro del Interior por sus diferencias sobre el estado de emergencia por coronavirus en Kosovo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha cesado a su ministro del Interior, Agim Veliu, debido a sus diferencias públicas sobre la necesidad de declarar el estado de emergencia en el país a causa de la pandemia de coronavirus.

El presidente kosovar, Hashim Thaci, propuso a última hora del martes al Parlamento proceder con la declaración de estado de emergencia, algo rechazado por Kurti y apoyado por Veliu, quien dijo que su partido apoyaría al mandatario.

La oficina del primer ministro ha anunciado en un comunicado el cese de Veliu y le ha acusado de difundir el pánico al decir que "el número de afectados aumenta cada hora".

"Ni el Ministerio de Sanidad ni el Instituto Nacional de Sanidad Pública han dicho que el número de infectados por coronavirus esté aumentando cada hora", ha recalcado Kurti, quien ha recalcado que en estos momentos "los líderes de las instituciones centrales, incluidos los miembros del Gabinete, deben mostrar madurez en sus decisiones y afirmaciones".

Así, Kurti ha manifestado que "Veliu ha demostrado una falta de liderazgo y ha socavado el trabajo del Gobierno, del que es parte", por lo que ha argumentado que "se ha visto obligado a actuar" y a cesar a su ministro del Interior.

El primer ministro ha apuntado que "hasta el nombramiento de un nuevo ministro, todas las decisiones relativas al Ministerio del Interior serán tomadas por el viceministro, Xhelal Svecla".

Veli ha cargado duramente contra el primer ministro tras el cese y ha dicho que no tenía información previa sobre la decisión. "Pueden preguntar al estafador que tomó la decisión", ha dicho.

Por otra parte, ha argumentado que "no se trata de apoyar a Thaci o no". "Mis posiciones son conocidas. He apoyado a las instituciones de Kosovo", ha destacado, según ha recogido la agencia de noticias Kosovapress.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el 11 de marzo de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote, que ha dejado ya más de 8.000 muertos y 200.000 contagiados a nivel mundial.