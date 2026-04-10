Kuwait acusa a Irán de atacar instalaciones "vitales" de su país y urge al cese "inmediato" de hostilidades

Bandera de Kuwait en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han mostrado este jueves su "más enérgica condena y repudio" a "los ataques criminales" perpetrados durante la noche de este jueves contra "varias instalaciones vitales" al interior de sus fronteras, los cuales ha atribuido a Irán "y sus agentes", pidiéndoles que cesen "de inmediato y sin condiciones" sus hostilidades en la región, pese al alto el fuego acordado por las autoridades iraníes con Estados Unidos.

"El Ministerio de Exteriores expresa la condena y más enérgico repudio de Kuwait a los ataques criminales perpetrados por la República Islámica de Irán y sus agentes, incluidas las facciones, milicias y grupos armados leales a ella, mediante drones que tomaron como objetivo varias instalaciones vitales en el país, el jueves por la noche", ha denunciado en un comunicado la cartera kuwaití.

Estos ataques, según ha subrayado la cancillería del país, constituyen una "flagrante violación de la soberanía" de Kuwait y su espacio aéreo, así como "un escandaloso incumplimiento del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de Naciones Unidas". Todo ello, escasos días después de haberse anunciado la tregua entre Estados Unidos e Irán, tras las hostilidades desatadas luego de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán y las represalias del país asiático en la zona.

Por ello, la cartera de Exteriores ha abogado por "obligar" a Irán y "a sus agentes" a "cesar de inmediato y sin condiciones todas las acciones hostiles dirigidas contra el Estado de Kuwait y los demás países de la región".

A renglón seguido, las autoridades del país han considerado que la continuación de estos "flagrantes" ataques "socavan los esfuerzos regionales e internacionales que recientemente han dado frutos con el anuncio de un alto el fuego", algo que, han agregado, representa un "desafío" para la comunidad internacional.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha publicado un comunicado en la noche de este jueves en el cual ha recalcado que las Fuerzas Armadas del país asiático no han lanzado ningún proyectil contra ningún país durante las horas del alto el fuego hasta el momento.

"Si las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacan algún objetivo, lo anunciarán de forma clara y valiente en un comunicado oficial, y cualquier acción que no figure en los comunicados oficiales de la República Islámica de Irán no tiene nada que ver con nosotros", ha zanjado la Guardia Revolucionaria en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ISNA.