Kuwait asegura que sus defensas antiaéreas responden a un nuevo ataque de "drones hostiles" de Irán

Archivo - Bandera de Kuwait (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov
MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Kuwait han asegurado este jueves que sus defensas antiaéreas están respondiendo a un nuevo ataque de "drones hostiles" lanzados por Irán, que argumenta que responde a los últimos bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra el país asiático.
"Los sistemas de defensa antiaérea kuwaití están respondiendo a ataques de drones hostiles a causa de una agresión iraní", ha dicho el Ejército de Kuwait, que ha recalcado que "las explosiones que se escuchan son causadas por la interceptación de ataques hostiles".
Asimismo, ha reclamado a la población que "siga las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades", sin que por ahora haya detalles sobre víctimas o daños a causa de esta nueva oleada de ataques desde Irán.
Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.