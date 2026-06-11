Kuwait cierra temporalmente su espacio aéreo ante los "riesgos" derivados de los ataques iraníes

Archivo - Bandera de Kuwait en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han anunciado en la madrugada de este jueves el cierre "temporal" de su espacio aéreo, así como el desvío de vuelos a aeropuertos "alternativos" ante los "posibles riesgos" derivados de los ataques que Irán está lanzando en las últimas horas contra distintas bases e intereses estadounidenses repartidos por la región.

"La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait anuncia el cierre temporal del espacio aéreo kuwaití a partir de las 4.50 horas (3.50 horas en la España peninsular y Baleares) de la madrugada de hoy jueves y el desvío de los vuelos a aeropuertos alternativos (...) como medida de precaución destinada a garantizar la seguridad de la navegación aérea y de los pasajeros", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

Esta medida ha sido adoptada debido a los "ataques iraníes contra el Estado de Kuwait" y a los "posibles riesgos que ello conlleva para el tráfico aéreo civil en la región", según ha explicado la autoridad agregando que el espacio aéreo será reabierto y el tráfico reanudado "tan pronto como se confirme el fin de la situación" y la "desaparición de los motivos de peligro".

Al hilo, la Autoridad General de Aviación Civil kuwaití ha instado a "todos" los viajeros y compañías aéreas a que sigan las actualizaciones oficiales, así como a cumplir las instrucciones y directrices pertinentes.

Por su parte, el Ejército de Kuwait ha señalado que los sistemas de defensa aérea del país están respondiendo actualmente a "objetos aéreos hostiles", por lo que ha exhortado a la ciudadanía a cumplir con las instrucciones y directrices de seguridad y protección emitidas por la autoridad competente.

Ha sido en la noche de este miércoles cuando, por segunda jornada consecutiva, la Guardia Revolucionaria iraní ha informado del lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Kuwait y otros puntos de la región, arguyendo que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos enclaves de la República Islámica.

Concretamente, con relación al territorio kuwaití, Teherán ha afirmado haber lanzado ataques contra, al menos, las bases aéreas de Ali Al Salem y Ahmad Al Jaber. No obstante, también ha asegurado haberlo hecho contra bases ubicadas en Bahréin y Jordania, al igual que el día anterior.