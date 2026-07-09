Kuwait denuncia ataques con misiles y Bahréin activa sus sirenas tras los nuevos ataques de EEUU contra Irán

Restos de ataques iraníes en Bahréin. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Bahrain's Interior Ministry

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han asegurado, en la madrugada de este jueves, estar enfrentando ataques con misiles y drones contra su territorio, así como las de Bahréin han informado de la activación de las sirenas de alarma, apenas unas horas después de que Estados Unidos haya lanzado una nueva oleada de ataques contra territorio iraní, en la que es su segunda jornada consecutiva de agresiones contra la República Islámica.

"Las defensas aéreas de Kuwait están respondiendo en estos momentos a amenazas hostiles de misiles y drones", ha anunciado el Ejército kuwaití en un mensaje en redes en el cual ha subrayado que "las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea".

Asimismo, tras urgir a la población que respete las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes, el Ejército de Kuwait ha instado a ciudadanos y residentes a "no acercarse a los lugares donde hayan caído fragmentos resultantes de las operaciones de interceptación".

En esa misma línea, la autoridad castrense kuwaití ha llamado a la población a "abstenerse" de "fotografiar, publicar o difundir" cualquier imagen o vídeo relacionado con ello "a través de las distintas redes sociales con el fin de preservar la seguridad y protección públicas".

Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado en varias ocasiones a lo largo de la noche de este miércoles al jueves sobre la activación de las sirenas de alerta, llamando a los ciudadanos y residentes a "mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

Esta coyuntura se ha producido horas después de que el Ejército de Estados Unidos haya vuelto este mismo miércoles a atacar Irán por segunda jornada consecutiva y en pleno recrudecimiento de las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz, tan solo unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN, celebrada en Turquía.

Tras los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra diversos puntos del territorio iraní, alegando buscar "seguir reduciendo la capacidad" de Teherán de "amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní en las conversaciones con Washington para el cese de las hostilidades, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afeado la actitud de las tropas norteamericanas.

Defendiendo, así, que la intimidación y la fe "ya no quedan impunes" y que "si golpeas (a Irán) te devolverán el golpe", Qalibaf ha advertido que "el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante 'acuerdos iraníes' y no con amenazas estadounidenses".