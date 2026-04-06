Kuwait denuncia nuevos ataques con misiles y drones

Archivo - Imagen de archivo de varios helicópteros de la Fuerza Aérea de Kuwait. - Europa Press/Contacto/Yin Ke - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Kuwait ha denunciado este lunes que se han registrado nuevos ataques con misiles y drones contra diversas zonas del país, en lo que parece una nueva oleada de bombardeos iraníes lanzados en represalia por la ofensiva sorpresa desatada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo actualmente a ataques con misiles y drones hostiles", han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, ha explicado que "cualquier sonido de explosión" que se escuche es "resultado de la actuación de los sistemas de defensa antiaérea, que se encuentran interceptando ataques hostiles", por lo que ha pedido a la población "cumplir con las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competentes".

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, las autoridades kuwaitíes han informado de ataques lanzados desde territorio iraní contra el país a medida que Teherán busca bombardear objetivos estadounidenses e israelíes en la región, incluidas bases militares.