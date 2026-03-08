Kuwait ha interceptado 212 misiles y 384 drones desde el inicio de la ofensiva contra Irán

Archivo - Aeropuerto Internacional de Kuwait (archivo) - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kuwait ha informado este domingo de que ha interceptado 212 misiles y 384 drones desde el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos sobre Irán, a la que Teherán ha respondido con ataques contra los países que albergan bases estadounidenses en la región.

En total, Irán ha lanzado 234 misiles y 422 drones contra Kuwait, según ha revelado este domingo el ministro de Asuntos Exteriores kuwaití, el jeque Yarrá Yaber al Ahmad al Sabá

En las última horas, Irán ha atacado la sede de la Institución Pública de la Seguridad Social (IPSS) y dos depósitos de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait. La IPSS ha informado de daños materiales en su sede principal y ha anunciado el cierre de sus instalaciones hasta nuevo aviso.

Por otra parte, Bomberos de Kuwaite ha informado de que ya ha controlado el incendio ocasionado en los tanques de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait.

La Dirección General de la Aviación Civil kuwaití ha confirmado un ataque con drones contra dos tanques de combustible del aeropuerto propiedad de la Empresa de Combustibles de Aviación de Kuwait que ha causado un "gran incendio" y daños materiales, aunque sin víctimas que lamentar.

Sí han muerto dos militares a primera hora de este domingo, Emad al Sharrá y Fahad Abdulaziz al Majmad, según informaba el Ministerio del Interior kuwaití. Ambos eran miembros de la Dirección General de Seguridad Fronteriza Terrestre.