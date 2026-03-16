Lariyani insta a los países islámicos a elegir entre apoyar a EEUU e Israel o al Irán musulmán

Archivo - El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha emplazado a los países islámicos de todo el mundo a elegir entre apoyar a Estados Unidos e Israel o apoyar al Irán musulmán en el marco del conflicto abierto tras el 28 de febrero con la campaña de bombardeos estadounidense e israelíes sobre el país centroasiático.

"¿No contradice el comportamiento de los países islámicos las palabras del Profeta, quien dijo 'Si no responden al clamor de un musulmán, no eres musulmán'? ¿¡Qué tipo de musulmán es éste!?", ha planteado Lariyani en una carta publicada en redes sociales.

Así, ha emplazado a los países musulmanes a "pensar en el futuro del mundo islámico". "Sabéis que Estados Unidos no os guarda lealtad y que Israel es vuestro enemigo. Pensad en vosotros mismos y en el futuro de la región solo un minuto. Irán es vuestro benefactor y no tiene aspiraciones de dominación", ha argumentado. "La unidad de la nación islámica, con todo su poderío, es la garantía de la seguridad, excelencia e independencia de los países", ha remachado.

Lariyani se ha referido también a los ataques de represalia lanzados por Irán contra los países árabes del golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses. "Algunos países van más allá y dicen que porque Irán ha atacado bases estadounidenses e intereses estadounidenses e israelíes en esos países, Irán es nuestro enemigo. ¿Debe Irán permitir los ataques desde las bases estadounidenses en vuestros países?", ha argüido.

"Excusas: en un bando están Estados Unidos e Israel y en el otro, el Irán musulmán y las fuerzas de la resistencia. ¿En qué lugar estáis?", ha apelado.