Latinoamérica expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) - Numerosos líderes latinoamericanos han expresado este lunes su solidaridad con el Gobierno de Colombia y el pueblo colombiano tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha trasladado su solidaridad a Colombia y a todas las familias afectadas por el seísmo. "Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", ha indicado.

Por su parte, el mandatario chileno, José Antonio Kast, ha asegurado que su país "conoce el dolor y el desafío que dejan los seísmos". "Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", ha indicado en un mensaje en sus redes sociales.

También se ha pronunciado el Gobierno de Venezuela --que recientemente sufrió un doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que dejó más de 6.100 muertos-- que se ha solidarizado "con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales".

"El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación", ha indicado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado.

En la misma línea, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha puesto a disposición su "colaboración" dentro de sus capacidades, mientras que el Ministerio de Exteriores de Costa Rica ha expresado igualmente sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Desde Honduras, el presidente Nasry Asfura ha manifestado su "solidaridad" y "fraternidad" con Colombia ante la "difícil situación". "Elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor", ha dicho en redes sociales.

En rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado "todo el apoyo que requiera el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", mientras su homóloga peruana, Keiko Fujimori, ha trasladado sus "condolencias" a las familias de las víctimas y la "disposición" de su Ejecutivo para ayudar ante "este dífícil momento". "El Perú está con ustedes", ha agregado en sus redes sociales.

En esta línea, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha manifestado su "preocupación" por el "fuerte" seísmo y su "solidaridad con el pueblo colombiano" y ha indicado que "Brasil sigue a disposición de Colombia para prestar el apoyo necesario".