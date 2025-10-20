Latinoamérica felicita a Paz por su victoria y reafirma su interés por reforzar la cooperación con Bolivia

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios países de Latinoamérica han felicitado a Rodrigo Paz, flamante vencedor de las elecciones en Bolivia, a quien le han expresado su interés por reforzar la cooperación entre sus respectivos países, mientras que otros destacan una nueva etapa en sus relaciones tras años de diálogos al más alto nivel interrumpidos.

El presidente de Perú, José Jerí, ha felicitado por teléfono a Paz, deseándole "los mayores éxitos en su gestión", pero también le ha hecho saber que las relaciones entre ambos países son una "prioridad" para la política exterior peruana debido a los "históricos lazos" que les unen.

Jerí le ha trasladado el "interés en reanudar el diálogo político al más alto nivel" y los dos han coincidido "en la importancia de retomar la representación diplomática a nivel de embajadores en el más breve plazo".

Por su parte, el Gobierno de Chile ha destacado el "claro triunfo" de Paz, que logró el 54 por ciento de los votos ante el 45 del expresidente Jorge Tuto Quiroga, que con esta son ya tres los intentos de acceder al cargo a través de las urnas, tras asumirlo durante menos de un año al renunciar Hugo Banzer en 2021.

El Gobierno de Chile ha remarcado su interés a seguir profundizando el diálogo con Bolivia en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio mutuo y ha felicitado también al pueblo boliviano por una jornada electoral "ordenada y pacífica, que se destacó por la alta participación ciudadana".

El Gobierno de Argentina también ha puesto el foco en la "ejemplar" jornada electoral que tuvo lugar este domingo en Bolivia, reafirmando así "el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas".

"El Gobierno argentino celebra la expresión libre y soberana del pueblo de Bolivia y confía en que esta nueva etapa contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática y al bienestar de todos los bolivianos", destaca.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei ha manifestado también su predisposición a trabajar con el nuevo Ejecutivo de Paz a fin de "construir una relación cercana y constructiva, orientada a la prosperidad y la estabilidad" de la región.

En esa línea se ha manifestado también el Gobierno ecuatoriano, que además de felicitar a Paz y desearle los mayores éxitos también ha tenido a bien destacar el "compromiso" del Estado boliviano para garantizar unas elecciones transparentes, participativas y pacíficas.

En lo que respecta al presidente electo, Ecuador ha manifestado que seguirá buscando la cooperación con las nuevas autoridades "en beneficio de la estabilidad y el desarrollo de la región andina y de América Latina".

Por su parte, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha enviado sus "mejores deseos" para el pueblo boliviano y su presidente electo. "Que el sendero de la democracia fortalezca la amistad y colaboración de nuestros pueblos", ha escrito en X.