Lavrov califica de "satanismo puro" los criterios de participación en Eurovisión y descarta el regreso de Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov - Europa Press/Contacto/Mikhail Sinitsyn

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este lunes que Moscú no acatará los criterios de participación del Festival de Eurovisión, calificándolos de "satanismo puro y duro", tras las recientes especulaciones por el posible regreso del país a la competición.

"Quiero dejar claro desde el principio que no cumpliremos con los criterios que se utilizan actualmente para seleccionar a los participantes de Eurovisión, que son criterios propios del satanismo puro y duro. No lo haremos", ha indicado en una rueda de prensa tras una reunión con el ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial, Simeon Oyono Esono Angue.

Lavrov ha expresado su preferencia por otras estructuras, como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que además de cuestiones políticas, de seguridad, comerciales y económicas, también se ocupan de ampliar los vínculos culturales, humanitarios y educativos de sus países miembro.

"Esto incluye eventos musicales y deportivos. Cada vez hay más iniciativas, incluso dentro de los BRICS, que buscan organizar eventos relevantes que respeten los valores tradicionales y las tradiciones culturales, musicales y de otro tipo de los pueblos, preservando y promoviendo las artes que se han desarrollado durante siglos en sus respectivos territorios", ha explicado.

En este sentido, ha hecho referencia al Festival de la Canción de Intervisión, un evento musical impulsado por Rusia como alternativa a Eurovisión para congregar a países afines ideológicamente y alejarse de lo que el Gobierno califica de "perversiones", en alusión a cualquier potencial contenido LGTBI.

"Tras el primer Intervisión celebrado en Moscú en septiembre de 2025, nuestros colegas saudíes anunciaron que albergarán la próxima competición en 2026. Las fechas aún no han sido cerradas. Espero que las consecuencias de la agresión estadounidense-israelí en el Golfo Pérsico no afecten los planes para celebrar una segunda ronda de este concurso este año", ha apuntado.