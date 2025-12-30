Lazzarini rechaza la "afrenta" de la ley aprobada en Israel que prohíbe suministrar luz y agua a la UNRWA

Archivo - El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini - Europa Press/Contacto/Niyi Fote - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha rechazado este lunes la aprobación en el Parlamento israelí de una propuesta de ley que prohíbe el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la agencia, una decisión que ha descrito como "una afrenta directa" al mandato de la Asamblea General de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Lazzarini ha defendido, a través de su cuenta en la red social X, que el texto constituye "una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del Derecho Internacional" y "supone un nuevo revés para el sistema multilateral". Para el dirigente humanitario se trata, además, de "una afrenta directa al mandato otorgado a la Agencia por la Asamblea General de la ONU y contraria a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".

"Forma parte de una campaña sistemática y continua para desacreditar a UNRWA y, por lo tanto, obstruir el papel fundamental que desempeña la Agencia en la prestación de asistencia y servicios para el desarrollo humano a los refugiados de Palestina. Servicios que, según la CIJ, son esenciales para cumplir con el compromiso de la ONU con los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación", ha argumentado.

En este sentido, ha alegado que, "si Israel cuestiona las acciones de UNRWA, debe remitir el asunto a los órganos deliberantes de la ONU y solicitar una decisión definitiva de la CIJ", en lugar de acometer "una falta de respeto a los procedimientos esenciales" del sistema de Naciones Unidas.

"LOS DERECHOS DE LOS REFUGIADOS EXISTEN INDEPENDIENTEMENTE DE LA UNRWA"

Asimismo, Lazzarini ha señalado que la propuesta de ley supone también "un nuevo revés para los esfuerzos por alcanzar una solución diplomática justa y duradera al conflicto palestino-israelí, que dura décadas".

"Los derechos de los refugiados de Palestina existen independientemente de la UNRWA", ha recordado el dirigente humanitario, que ha alertado de que el proyecto "sienta un grave precedente para otras situaciones de conflicto en las que los gobiernos deseen eliminar una presencia inoportuna de la ONU".

De este modo, ha argumentado que la norma no se dirige solo a la agencia, sino "a cualquier persona o entidad que exija el cumplimiento del Derecho Internacional y una solución política pacífica". "No contrarrestar los intentos de intimidar y socavar a la ONU en el territorio palestino ocupado acabará comprometiendo la labor humanitaria y de derechos humanos en todo el mundo", ha subrayado.

La respuesta de Lazzarini ha llegado poco después de que la Knesset haya aprobado con 59 votos a favor y siete en contra la citada propuesta de ley, que exige a los proveedores de electricidad y agua que desconecten los servicios de las instalaciones de la UNRWA y bloqueen sus comunicaciones, así como sus servicios bancarios o financieros al organismo.

Además, la norma permite al Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apoderarse "sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos" de propiedades arrendadas en Jerusalén a la agencia humanitaria de la ONU, que las utilizaba como oficinas.

La aprobación de esta propuesta supone un paso más en la campaña contra la UNRWA en la política israelí y se suma a eventos como los citados por el propio Lazzarini en su extensa reacción: la irrupción este diciembre de autoridades israelíes en el complejo en Jerusalén Este de la agencia, donde colocaron una bandera israelí en el lugar de la de la ONU, o el cierre, en mayo de este año, de las escuelas de la entidad en la misma zona.