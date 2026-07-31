Le Pen acusa al Gobierno de España de "alentar la entrada masiva de migrantes" y pide reforzar controles en Francia

Archivo - La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado este viernes al Gobierno de España de "alentar la entrada masiva de migrantes" en el territorio español y ha pedido reforzar los controles en Francia, unas palabras que llegan después de que miles de migrantes hayan accedido desde el jueves a la ciudad autónoma de Ceuta.

"Ante las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España, alentadas por el Gobierno español, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras", ha aseverado la política francesa.

Así, ha afirmado que Francia apostará por "detener esta locura reservando la libre circulación del espacio Schengen a los nacionales de la Unión Europea", tal y como ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

Miles de inmigrantes han accedido desde el jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España, mientras que al menos 16 habrían perdido la vida en las últimas 24 horas.

Ya son 47 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año. La crisis migratoria que atraviesa Ceuta comienza a parecerse a la emergencia sucedida en mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad en solo dos días.