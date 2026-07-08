Le Pen podrá iniciar su campaña electoral a las elecciones presidenciales sin brazalete electrónico

Archivo - La líder del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Tribunal de Apelación de París, Marie-Suzanne Le Quéau, ha afirmado este miércoles que la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, podrá comenzar su campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2027 sin el brazalete electrónico que le obliga a llevar durante un año la sentencia judicial emitida el martes.

"Desde el momento en que haya recurso de casación, no ejecutaré la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Apelación de París. Si ella hace campaña, como anunció que haría, comenzará sin brazalete electrónico", ha afirmado la fiscal en una entrevista con el canal TF1.

Así, ha señalado que Le Pen es de momento considerada "inocente" dado que al apelar ante el Tribunal de Casación, su condena queda "en suspenso, como sucede con el resto de condenados que recurren ante la Justicia". "No cabe duda al respecto", ha aseverado, si bien el Tribunal de Casación podría emitir su fallo de forma relativamente rápida, a finales de este año o principios del siguiente.

En caso de que sea elegida presidenta del país, Le Pen podría gozar de inmunidad hasta que finalice el mandato. "La decisión del Tribunal de Apelación de París, si se desestima el recurso (...), se convierte en vinculante y se ejecutará. Pero durante el mandato presidencial quedará suspendida, en cierto modo, por la inmunidad presidencial y solo podría implementarse al final de dicho mandato", ha declarado.

Sus palabras llegan después de que la corte rebajara la condena contra Le Pen a tres años de prisión --dos de ellos suspendidos y uno en el que deberá llevar dicho brazalete-- y 15 de inhabilitación --que ya se habrían cumplido desde su sentencia anterior-- por los delitos de malversación que se le imputaban.