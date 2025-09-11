Lecornu prosigue su ronda de contactos en Francia sin lograr nuevos apoyos

El primer ministro de Francia, Sébastian Lecornu, en la ceremonia de traspaso de poderes con su predecesor, François Bayrou - Sadak Souici/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sébastian Lecornu, sigue sin dar muestras de sumar apoyos nuevos que garanticen la estabilidad de su Gobierno, pese a los contactos que ha entablado con distintos actores políticos en estos últimos días para tratar de agilizar el reemplazo del fallido gabinete de François Bayrou.

La ronda de contactos de Lecornu incluye a miembros de partidos políticos y también cargos institucionales como la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, que al término de un encuentro este jueves ha instado a Lecornu a "crear una dinámica" que permita tender puentes en un contexto de "inmensos" desafíos.

Además, Lecornu también se ha visto con el expresidente Nicolas Sarkozy en el despacho de este último, según fuentes citadas por varios medios como Franceinfo o BFM TV. Sarkozy no es una figura especialmente popular en Francia a raíz de los procesos judiciales por corrupción que le han costado incluso la Legión de Honor.

El primer ministro, antiguo responsable de Defensa, parte igualmente con el contador de popularidad en rojo, ya que según un sondeo publicado por 'Le Figaro', casi siete de cada diez franceses no comparten que el presidente, Emmanuel Macron, le haya elegido a él como sucesor de Bayrou.

Un 56 por ciento de las personas entrevistadas directamente tiene una mala opinión sobre Lecornu.

MOCIÓN DE DESTITUCIÓN

Los principales bloques de la oposición, encabezados por la ultraderechista Agrupación Nacional y los partidos de izquierda, han expresado ya su malestar por el hecho de que Macron haya designado un nuevo primer ministro en lugar de disolver el Parlamento y convocar elecciones.

La izquierda promueve una moción de destitución dirigida contra el propio Macron y que contaría ya con el respaldo de 104 diputados, según la jefa de filas de La Francia Insumisa (LFI), Mathilde Panot, que ha calificado de "histórico" esta nivel de apoyos un día después de una jornada de bloqueos que también considera un "éxito".

"Macron debe irse", ha reclamado Panot, pese a que esta iniciativa parlamentaria no cuenta 'a priori' con visos de salir adelante.