Leopoldo López denuncia la expropiación de su casa en Caracas para convertirla en una residencia de ancianos

Archivo - El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, asiste a una fiesta de Navidad para migrantes venezolanos junto al alcalde de Bogotá en 2020. - Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha denunciado la expropiación de su casa en Caracas por parte de las nuevas autoridades de Venezuela lideradas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegurando que han convertido su vivienda en una residencia de ancianos y que en el proceso las autoridades mataron a sus perros.

"Es la casa donde crecieron mis hijos, y lo robaron todo, la destrozaron por completo y mataron a los perros. Y la semana pasada, reinauguraron la casa como centro de atención sanitaria para personas mayores", ha denunciado el líder opositor en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

López ha achacado esta maniobra a su apoyo a la intervención estadounidense en Venezuela el pasado enero para sacar del poder al presidente, Nicolás Maduro, y llevarle ante un tribunal de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

"Después de que apoyara el despliegue de la Armada de los Estados Unidos para derrocar a Maduro, entraron en mi casa, la única propiedad que tengo en Venezuela, y lo robaron absolutamente todo", ha relatado, al tiempo que ha detallado que las autoridades incluso "mataron a los perros" que tenía en dicha vivienda.

Según el dirigente de Voluntad Popular, que se reside en España desde octubre de 2020, el mensaje que buscan mandar las autoridades de Venezuela "es muy claro" y es que "no hay Estado de Derecho" en el país, insistiendo en que la situación no ha cambiado con la llegada de Rodríguez.

"Este es un caso entre miles de expropiaciones que han tenido lugar en Venezuela. Esto lleva sucediendo desde hace años. Y ahora está ocurriendo bajo el mandato de Delcy Rodríguez. No es una decisión de Maduro", ha afirmado.

En este sentido ha apuntado directamente a la presidenta encargada. "Fue Delcy Rodríguez quien decidió hacer esto, expropiar, destruir, matar a los perros y, básicamente, intentar encubrirlo con lo que parecen presentar como un programa social", ha señalado.