Letonia advierte de que la situación en la frontera con Bielorrusia es "bastante tensa"

Archivo - Imagen de la frontera entre Letonia y Bielorrusua, en la parte de la letona de Kaplava. - Alexander Welscher/dpa - Archivo

MADRID 9 (EUROPA PRESS)

Las autoridades fronterizas de Letonia han advertido este jueves de que la situación en las regiones limítrofes con Bielorrusia es "bastante tensa" desde el mes de abril, como consecuencia del aumento de los intentos por cruzar de manera irregular a territorio báltico.

"Los migrantes ilegales en la frontera de Bielorrusia se han vuelto notablemente más agresivos este año", ha asegurado el jefe de la Guardia Fronteriza Estatal, Guntis Pujats, en una entrevista para Latvijas Radio, en la que ha informado de un aumento de hasta 800 personas intentando cruzar con respecto al año pasado.

Así, en lo que va de año, han sido 7.634 las personas que han intentado cruzar desde Bielorrusia de manera irregular. "En la primera mitad del año, por ejemplo, hay días en que más de 200 personas intentan entrar en Letonia", ha contado.

En este sentido, ha señalado que Letonia se ha convertido durante estos meses en "el principal destino" de todas estas personas, a diferencia de otros países, como Polonia y Lituania, que también vienen registrando este fenómeno en los últimos tiempos. "Se está haciendo un gran esfuerzo", ha destacado.

Pujats ha apuntado directamente hacia el "régimen bielorruso" como principal responsable de esta nueva situación, en línea con las denuncias que los países vecinos han venido emitiendo en los últimos años acerca de que Minsk está instigando estos problemas en la frontera para desestabilizar la región.

"Tenemos que utilizar equipamiento especial, armas y disparos de advertencia para impedir los cruces ilegales de la frontera", ha afirmado Pujats, que ha informado de un aumento de los arrestos de traficantes de personas. Con todo, ha reconocido que no pueden hacer frente por sí solos y ha pedido ayuda al Ejército.

El problema en la frontera que comparten los países bálticos y Polonia con Bielorrusia se ha reactivado en los últimos años después de las sanciones de la Unión Europea al Gobierno de Alexander Lukashenko, al que acusan de enviar a estas personas deliberadamente a las zonas limítrofes en represalia.