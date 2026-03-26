Letonia convoca al encargado de negocios de Rusia para protestar por la entrada de un dron en su espacio aéreo

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Letonia. - Europa Press/Contacto/Uygar Ozel - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Letonia ha convocado al encargado de negocios de Rusia en el país para trasladarle su protesta por la presencia de un dron en espacio aéreo letón, un aparato que se estrelló el miércoles en su territorio pero que no ha dejado víctimas ni daños materiales.

Las autoridades letonas han trasladado al representante ruso que "mediante la invasión rusa de Ucrania, Rusia está creando peligros impredecibles e incidentes de seguridad en una región mucho mayor", según ha indicado el Ministerio en un comunicado en el que ha confirmado que la entrada del dron se produjo el la noche del 25 de marzo.

"Condenamos los ataques rusos contra infraestructuras civiles contra varias provincias de Ucrania, incluida Leópolis, y la muerte de civiles, además de los intentos de destruir zonas que figuran en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. "Esto se enmarca en los bárbaros ataques de Rusia no solo contra el pueblo ucraniano sino contra sus profundas raíces culturales", ha sostenido.

En este sentido, ha subrayado que la guerra en Ucrania es una "flagrante violación del Derecho Internacional de la Carta de Naciones Unidas", al tiempo que ha exigido "poner fin a la agresión y lograr la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano reconocido internacionalmente".

El incidente del miércoles tuvo lugar en el marco de una nueva noche de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.