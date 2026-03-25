Letonia denuncia que un dron "procedente de Rusia" entró en su espacio aéreo y se estrelló en Kraslava

Archivo - Bandera de Letonia en la ciudad rusa de San Petersburgo (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Letonia han denunciado este miércoles la entrada en su espacio aéreo de un dron "procedente de Rusia" y han señalado que el aparato se ha estrellado en su territorio, un suceso que se ha saldado sin víctimas ni daños materiales.

"La Fuerza Aérea ha identificado una aeronave no tripulada extranjera procedente de Rusia que ingresó al espacio aéreo letón", ha indicado en un mensaje en sus redes sociales, donde ha especificado que posteriormente se registró "un sonido similar a una explosión" en Kraslava, cerca de la frontera con Bielorrusia.

Así, ha afirmado que al lugar se han desplazado las fuerzas de seguridad, que han encontrado los restos del dron. "No se ha detectado ninguna otra amenaza para la seguridad de los civiles ni del espacio aéreo letón", ha subrayado.

"Ningún civil resultó herido y no se produjeron daños en la infraestructura civil", ha asegurado, antes de incidir en que "se están investigando las circunstancias del incidente", sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El incidente ha tenido lugar en medio de una nueva noche de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.