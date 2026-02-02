Letonia investiga las menciones al país como lugar para captar menores en los archivos de Epstein

Archivo - La primera ministra de Letonia, Evika Silina - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra letona, Evika Silina, ha ordenado a varios ministerios abrir investigaciones a raíz de la aparición de Letonia en los documentos del difunto pederasta y responsable de una red de trata de menores Jeffrey Epstein, en los que se menciona al país báltico como posible lugar de captación de mujeres jóvenes y menores de edad.

Silina ha recordado que Letonia aparece mencionada "varias veces" en la documentación publicada el pasado viernes y por ello ha encargado "varias tareas al Ministerio del Interior, al Ministerio de Bienestar y al Ministerio de Educación y Ciencia, para que las lleven a cabo en cooperación con otras instituciones competentes".

"Es deber del Estado y de todos nosotros proteger a los niños y a las posibles víctimas de la trata de personas, garantizando una investigación exhaustiva, el apoyo a las víctimas y una prevención rigurosa", ha afirmado Silina en un mensaje publicado en redes sociales.

Letonia aparece 500 veces y Riga, más de 800. Cita además nombres de varias modelos y agencias de modelos letonas, así como comunicaciones privadas de Epstein con mujeres letonas. Incluso varias mujeres de Letonia trabajaron como asistentes de Epstein.

La primera mención de Letona data de 2001, cuando un socio de Epstein cuyo nombre no ha trascendido habla sobre una invitación del primer ministro a visitar el país, entonces Andris Berzin. Con fecha posterior hay pasaportes de mujeres letonas, billetes de avión, envíos de regalos y reservas en el Grand Palace Hotel de Riga.

Uno de los más estrechos colaboradores de Epstein, Jean-Luc Brunel, trabajaba como agente de agencias de modelos internacionales y fue jurado del concurso de belleza Baltic Beauty. El evento está organizado por la agencia Natalie, que contaba en su cartera con modelos de hasta 14 años de edad.