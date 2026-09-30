Letonia se muestra dispuesta a alojar armamento nuclear de la OTAN en su territorio "en caso necesario"

Archivo - El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Letonia han informado este miércoles de que están dispuestas a alojar armamento nuclear de la OTAN en su territorio "en caso de que fuera necesario", tal y como ya han puesto sobre la mesa otros aliados como Polonia, Estonia y Lituania a medida que aumenta la tensión en plena invasión rusa de Ucrania.

El presidente letón, Edgars Rinkevics, ha indicado que esto podría realizarse "en caso de que los miembros de la OTAN tomen una decisión al respecto". "Si surge la necesidad y se toma una decisión colectiva, se desplegarán armas nucleares en Letonia", ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias LETA.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la Constitución del país no prohíbe este tipo de despliegue y ha destacado que cuando se adhirió a la Alianza, los diferentes Estados miembro apuntaron a la posibilidad de poner en marcha este tipo de medidas para proteger la seguridad colectiva llegado el momento.

No obstante, ha descartado que de momento existan conversaciones sobre este asunto, después de que el Gobierno estadounidense estuviera sopesando la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos que forman parte de la OTAN para desplegar aeronaves con capacidad de realizar ataques nucleares.