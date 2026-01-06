Líbano acusa a Israel de intentar "frustrar" con sus ataques los esfuerzos para consolidar el alto el fuego

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este martes la última oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra puntos en el sur y el este del país, y ha acusado al país vecino de intentar "frustrar" los esfuerzos para abordar el conflicto y poner fin a la violencia.

Aoun ha indicado que los ataques, uno de los cuales alcanzó un edificio en la ciudad de Sidón, "plantean numerosas dudas", debido a que fueron lanzados antes de una reunión el miércoles del mecanismo de supervisión del acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, "cuyo objetivo es detener las hostilidades y debatir medidas prácticas para restablecer la seguridad y la estabilidad en el sur".

Así, ha recalcado que lograr este objetivo pasa también por "la retirada de las fuerzas israelíes" de territorio libanés, la liberación de presos libaneses y la finalización del despliegue del Ejército de Líbano al sur del río Litani, en línea con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pilar del acuerdo de alto el fuego, según un comunicado publicado por la Presidencia de Líbano.

Por ello, ha insistido en que "la continuación de los ataques por parte de Israel tiene como objetivo frustrar todos los esfuerzos realizados a nivel local, regional e internacional para detener la actual escalada israelí", algo que tiene lugar "pese a la respuesta de Líbano a estos esfuerzos a varios niveles" y "las medidas del Gobierno libanés para extender su autoridad al sur del Litani".

El mandatario libanés ha reiterado por ello su llamamiento a la comunidad internacional para que "intervenga de forma eficaz" para poner fin a los "continuos ataques de Israel contra Líbano" y permitir que el mecanismo de supervisión "cumpla las tareas que le fueron asignadas con el acuerdo de las partes interesadas y el apoyo internacional".

Por su parte, el Ejército israelí ha asegurado este mismo martes que sus ataques del lunes tuvieron como objetivo "infraestructura militar" del partido-milicia chií Hezbolá y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en múltiples zonas de Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron varios almacenes de armas y estructuras militares sobre el terreno y a nivel subterráneo que eran usadas por la organización terrorista Hezbolá para promover planes terroristas contra las fuerzas de Israel y el Estado de Israel, así como para rehabilitar a la organización", ha sostenido.

En esta línea, ha destacado que también bombardeó "lugares de producción de armas" de Hamás en el sur de Líbano. "Los lugares atacados estaban en espacios civiles, en otro ejemplo del cínico uso por parte de las organizaciones terroristas de los ciudadanos libaneses como escudos humanos para sus actividades terroristas", ha esgrimido.

"Antes de los ataques se dieron muchos pasos para reducir la posibilidad de causar daños a civiles", ha argüido, al tiempo que ha insistido en que "las actividades de las organizaciones terroristas en estos lugares constituye una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al alto el fuego. "Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha zanjado.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.