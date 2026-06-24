Líbano anuncia un equipo de la ONU para documentar la "destrucción sistemática" del sur del país desde 2023

Una vista general muestra la destrucción causada por los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una comisión parlamentaria de Líbano ha anunciado este lunes la creación de un equipo de Naciones Unidas que estará encargado de organizar reuniones y visitas sobre el terreno para documentar la "destrucción sistemática en el sur de Líbano desde 2023", en el marco de las campañas militares lanzadas por Israel en territorio de su país vecino.

La Comisión Parlamentaria para la Protección de la Propiedad Civil y la Prevención de la Destrucción Sistemática, integrada por tres diputados, ha anunciado la creación de este equipo, cuya misión será dar constancia de la "destrucción sistemática en el sur de Líbano desde 2023", según ha relatado uno de los tres integrantes del órgano, Ashraf Baydoun, en una rueda de prensa recogida por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Las visitas y reuniones tendrán lugar a lo largo de cuatro meses, ha agregado Baydoun, que ha señalado que el anuncio llega una semana después de que los propios parlamentarios presentaran una solicitud al respecto a la oficina regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO).

En la comparecencia ante los medios también ha participado otro de los diputados de la comisión, Elias Jradeh, que ha denunciado "un ataque contra la humanidad, una destrucción sistemática y un asalto a todos los fundamentos de la humanidad" en la campaña militar israelí en Líbano.

Ante esta coyuntura, el órgano del que forma parte ha "solicitado a la Comisión de Derechos Humanos y a su presidente que establezcan una comisión de investigación especial e independiente para supervisar estos hechos y adoptar todas las medidas legales pertinentes", según ha remarcado.

El anuncio se produce menos de 24 horas después de que el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con el Consejo Nacional Libanés para la Investigación Científica (CNRS-L) saliera a la luz.

El mismo recoge que durante la campaña militar lanzada por Israel más de 11.000 edificios han sido destruidos, con casi 18.000 viviendas afectadas, encontrándose las zonas más afectadas en los distritos meridionales de Bint Jbeil y Marjayún, en la gobernación de Nabatiye.

"Los hallazgos indican que los daños directos a los edificios en el sur del Líbano se estiman en 1.380 millones de dólares (1.212 millones de euros), con un volumen de escombros asociado de aproximadamente 3,1 millones de metros cúbicos", precisa la PNUD.

Sin embargo, la agencia advierte de que "las cifras reflejan la situación al 29 de abril de 2026 y no tienen en cuenta los esfuerzos de recuperación o reconstrucción en curso", además de que, "si bien la evaluación ofrece una visión general sólida de la magnitud de los daños, no incluye sótanos, estructuras subterráneas ni daños a infraestructuras críticas como carreteras, puentes, electricidad, agua y telecomunicaciones".