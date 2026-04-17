Líbano cifra en casi 2.300 muertos por ataques de Israel desde marzo y hasta la entrada en vigor de la tregua

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros tras ataques de Israel contra Sidón, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han elevado este viernes a cerca de 2.300 los muertos y más de 7.500 los heridos a causa de ataques efectuados por el Ejército de Israel contra su territorio desde principios de marzo y hasta la última hora de este jueves, con la entrada en vigor del alto el fuego temporal anunciado horas antes por Estados Unidos.

El Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado en 2.294 los fallecidos y 7.544 heridos como consecuencia de la última ofensiva israelí, en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA en el que incide en que se trata de datos preliminares resultado de los bombardeos "hasta la medianoche del 16 de abril", cuando entró en vigor la tregua de diez días con Israel tras las conversaciones del martes en Washington.

Estas cifras incluyen un buen número de profesionales sanitarios, según ha indicado la cartera, siendo cien los muertos y 233 los heridos por ataques israelíes desde el 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Líbano e Israel han emprendido conversaciones directas para consolidar la tregua que implica que, bajo las garantías de Estados Unidos, Israel suspende sus ataques contra el país y las milicias chiíes libanesas de Hezbolá también dejan de disparar contra territorio israelí.