Líbano denuncia "daños" en el yacimiento de Tiro, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO

El yacimiento arqueológico de Tiro, en Líbano. Disponible en: whc.unesco.org/en/documents/109949 - VÉRONIQUE DAUGE/UNESCO

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura de Líbano ha denunciado "daños" en un yacimiento arqueológico ubicado en la ciudad de Tiro, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tras un ataque aéreo perpetrado por el Ejército israelí el domingo.

"El ataque causó daños directos a la entrada del sitio y a edificios administrativos, y también resultó dañado el patrimonio arqueológico en las inmediaciones del lugar del bombardeo, incluyendo columnas y capiteles antiguos", ha denunciado.

La cartera ha indicado que todavía no es posible "determinar el alcance total de los daños" ante la situación inestable en la zona y que será necesaria "una evaluación exhaustiva sobre el terreno tan pronto como se garantice el acceso seguro al mismo".

"La antigua ciudad de Tiro, que atesora más de 5.000 años de historia humana, es una parte esencial del patrimonio cultural mundial, con un valor histórico, cultural y simbólico excepcional para toda la humanidad. Desde esta perspectiva, la protección de este sitio no es responsabilidad exclusiva de Líbano, sino una responsabilidad colectiva impuesta por el Derecho Internacional y los acuerdos sobre la protección del patrimonio cultural", ha recordado.

En este sentido, ha afirmado que el ataque "forma parte de una serie continua de violaciones que han tenido como objetivo" esta zona arqueológica y sus alrededores desde 2024, "en clara contravención de los acuerdos y convenios internacionales que garantizan la protección de los bienes culturales durante los conflictos armados".

Las Fuerzas Armadas israelíes han ordenado este mismo lunes la evacuación de Ziqoq al Mafdaq, en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, como paso previo para el bombardeo de supuestas instalaciones del partido-milicia chií Hezbolá, a pesar del alto el fuego teóricamente en vigor.

La ciudad de Tiro es una de las más antiguas del mundo, con importancia histórica para las culturas fenicia, griega y romana, aunque los restos arqueológicos más importantes que se conservan datan de la época romana.