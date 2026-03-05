Líbano eleva a más de 75 los muertos y 525 los heridos por la campaña de bombardeos de Israel

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut, el 3 de marzo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han elevado este jueves a más de 75 los muertos y 525 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Líbano ha indicado en un breve comunicado que hasta ahora se han confirmado "77 mártires y 527 heridos". "Durante las últimas horas, los hospitales han recibido más heridos, por lo que las cifras serán actualizadas en consecuencia", ha zanjado.

El Ejército israelí inició una campaña de bombardeos contra lo que describe como objetivos vinculados a Hezbolá en respuesta a los lanzamientos, a los que el grupo ha sumado nuevos disparos de proyectiles y drones desde entonces, sin que las autoridades de Israel hayan confirmado víctimas a causa de los mismos. Además, ha desplegado militares en el sur, en una nueva incursión terrestre en el país vecino.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.