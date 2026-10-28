Liberada en Egipto la redactora jefa del medio independiente Mada Masr tras la orden de cierre contra el portal

Archivo - Un soldado de Egipto (archivo) - Gehad Hamdy/dpa - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Egipto han ordenado la liberación de la redactora jefa del medio independiente Mada Masr, Lina Atalá, después de varias horas bajo custodia y tras la orden sobre el cierre del portal, inmediatamente condenada por diversas organizaciones no gubernamentales como reflejo de la represión contra las voces críticas en el país africano.

Mada Masr ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que Atalá fue liberada "después de varias horas bajo custodia" después de que un tribunal en Nuevo Cairo la condenada por gestionar una página web sin licencia, documento que no ha obtenido el medio pese a numerosas reclamaciones para obtener estos permisos.

El tribunal impuso además una multa de tres millones de libras egipcias (alrededor de 48.000 euros) y ordenó el cierre del medio, así como la confiscación de todo su equipamiento. Mada Masr ha recalcado que pagó poco después la multa para lograr la liberación de Atalá, quien fue notificada además de que pesa sobre ella una condena en rebeldía a un año de cárcel por "publicar noticias falsas".

"Sus abogados han tomado medidas para apelar el fallo, con la vista de la repetición del juicio programada para el 11 de noviembre", ha señalado, al tiempo que ha denunciado que el tribunal ha rechazado la petición de los abogados para "revisar los documentos del caso" y "presentar pruebas adicionales y testigos" para que se les tome declaración durante el nuevo proceso.

Además, ha recalcado que el tribunal "nombró una parte desconocida para que actúe como abogado defensor, a pesar de la presencia de un abogado defensor nombrado por ella y su propia objeción a ser representada por un abogado de oficio".

Ante esta situación, el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Anthony Bellanger, ha denunciado estas acciones, incluida una multa "increíblemente desproporcionada" contra Atalá, y ha recordado que hace un mes fue detenido todo el personal del medio Matsada2sh.

"Si bien los procesamientos de periodistas no es algo nuevo en Egipto, las autoridades están llevando la situación a un nuevo nivel al arremeter contra los medios de comunicación independientes", ha manifestado, según un comunicado publicado por el organismo.

"Instamos a las autoridades egipcias a retirar todos los cargos infundados contra Lina Atalá y reiteramos nuestra petición de que sean puestos en libertad todos los periodistas y trabajadores de los medios que se encuentran encarcelados", ha señalado Bellanger, quien ha subrayado que "ningún periodista debería enfrentarse a un proceso penal por realizar su trabajo".