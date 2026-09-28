Liberada una periodista palestino-estadounidense tras semanas detenida en un puesto israelí cerca de Belén

Archivo - Un soldado israelí trata de impedir la cobertura de un periodista palestino en Tubas, Cisjordania - Nidal Eshtayeh / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han puesto este lunes en libertad a la periodista Naqa Hamed, que ejerce como corresponsal para la cadena de televisión iraní Press TV, tras ser detenida a mediados de septiembre en un puesto de control cerca de Belén, en Cisjordania.

La reportera, de nacionalidad palestino-estadounidense, se ha reunido con familiares a la salida de la prisión de Damon, cerca de Haifa, donde ingresó el pasado 14 de septiembre, ha informado el canal, que ha difundido imágenes del reencuentro.

El Tribunal Militar de Salem, cerca de la localidad cisjordana de Yenín, ha ordenado la puesta en libertad de Hamed, de 38 años, que viajaba con al menos dos operadores de cámara, cuando fueron retenidos en un control situado en las inmediaciones de Tuqu, al sureste de Belén.

Tras revisar sus equipos, las fuerzas israelíes dejaron en libertad a los cámaras, pero retuvieron a la periodista, quedando bajo custodia aunque sin cargos, un suceso que Press TV denunció como un "secuestro" y parte de una campaña psicológica contra Hamed por su trabajo sobre la actuación de las autoridades y colonos israelíes en los territorios palestinos ocupados, como las redadas en Qalandia de principios de agosto.